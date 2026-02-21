Экс-россиянин Волков вписал свое имя в историю: прыгнул с шестом на шесть метров на чемпионате Белоруссии

«Российского спортивного гражданства в легкой атлетике на данный момент просто не существует, — говорил тогда Волков-старший РИА “Новости”. — Кроме того, выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена на неопределенный срок. Собственно говоря, Матвей пока несовершеннолетний и сам пока ничего не намерен, а вот мы, его родители, планируем переехать в другую страну, чтобы у него была возможность реализовать свои мечты. В России, увы, у него такой возможности нет».