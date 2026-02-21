Экс-россиянин Волков вписал свое имя в историю: прыгнул с шестом на шесть метров на чемпионате Белоруссии

Белорусский прыгун с шестом Матвей Волков вошел в элитный клуб шестиметровщиков: в финальной попытке на чемпионате страны по легкой атлетике 21-летний спортсмен установил новый национальный рекорд — показал результат 6,01 метра.
Ранее сын серебряного призера Олимпиады-80 Константина Волкова считался одним из самых перспективных прыгунов не только России, но и мира. Теперь он доказал, что достоин этого статуса. Правда, уже за другую сборную: в 2020-м Матвей сменил спортивное гражданство на белорусское на фоне допинговых санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), осложняющих участие представителей нашей страны в международных стартах.
«Бог прыжков с шестом благоволил мне»
Рекорд Белоруссии был установлен в первый день чемпионата на закрытом стадионе в Могилеве. Матвей улучшал результат с каждой попыткой: сначала взял высоту 5,70 метра, затем 5,90 и наконец — 6,01. Примечательно, что до этого лучшим прыгуном страны являлся Дмитрий Марков, который показал результат 6,00 ровно 28 лет назад, 20 февраля 1998 года.
В интервью Волков не скрывал эмоций и сравнил себя со сжатой пружиной, которая накапливала энергию весь сезон и наконец распрямилась. Он подчеркнул, что добиться такого результата удалось не только благодаря упорным тренировкам, но и серьезной теоретической подготовке.
"Я изучал очень много теории прыжка с шестом. Нашел ту литературу, о которой, наверное, не знают 99% шестовиков. Потому что она была написана практически 100 лет назад нашими соотечественниками советскими. Наверное, преемственность поколений, опыт былых спортсменов позволили мне сегодня стать чуть лучше и вписать свое имя в историю.
Я понимал: если хочу прыгнуть выше 6 метров, то должен начинать высоко. Но, объективно говоря, подошел не в лучшей форме. Чувствовал небольшой спазм в икроножной мышце толчковой ноги. Также немного укорочена задняя правая. Честно сказать, перед прыжком на 5,70 я сомневался, насколько успешно получится сегодня выступить. Но бог шестовиков, вероятно, сегодня благоволил мне. Я просто вышел и сделал это", — поделился спортсмен с БФЛА.
Матвей также рассказал о работе с именитым отцом — серебряным призером Олимпиады-80, вице-чемпионом мира-1983 и победителем «Дружбы-84» Константином Волковым:
«У нас с ним все более профессиональная работа. Он не мешает мне, я не мешаю ему, мы выполняем свои функции. За свое психологическое состояние отвечаю полностью я сам. За мою подготовку — мы оба. В последнее время мы стали работать намного гармоничнее и правильнее», — сказал рекордсмен.
Почему Волков сменил гражданство
Матвей — уроженец Иркутска. Решение о переезде в Белоруссию его семья приняла в 2020 году — тогда Волкову было только 16 лет, но его уже называли одним из самых перспективных шестовиков страны: в феврале того года он установил мировой рекорд в своей возрастной категории, прыгнув на высоту 5 метров и 50 сантиметров.
Основной причиной для смены спортивного гражданства стал допинговый скандал вокруг ВФЛА, который с середины 2010-х годов существенно осложнял участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях. Спусковым крючком послужила новость о крупном штрафе федерации: в июле 2020 года стало известно, что ВФЛА не выплатила World Athletics пять миллионов долларов по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
«Российского спортивного гражданства в легкой атлетике на данный момент просто не существует, — говорил тогда Волков-старший РИА “Новости”. — Кроме того, выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена на неопределенный срок. Собственно говоря, Матвей пока несовершеннолетний и сам пока ничего не намерен, а вот мы, его родители, планируем переехать в другую страну, чтобы у него была возможность реализовать свои мечты. В России, увы, у него такой возможности нет».
Как подчеркивал Матвей, опыт отца сильно повлиял на его карьеру: в 1984 году Константин лишился возможности выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе из-за бойкота Игр СССР. «Его просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же участь была со мной», — делился спортсмен.
В эфире «Матч ТВ» Волков добавил: «Хотим переехать, поскольку нам просто элементарно не дают тренироваться и выступать. Видимо, России я невыгоден или не нужен, как и другие спортсмены. Меня это очень сильно напрягает».
Максим Слекишин