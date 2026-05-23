World Athletics отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов

7 мая Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить ограничения для белорусов.

Источник: Пресс-служба World Athletics

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение оставить в силе ограничения, касающиеся белорусских спортсменов, несмотря на противоположную рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

7 мая МОК рекомендовал отменить ограничения для белорусских атлетов.

«Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года, — сказал глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу. — Хотя впоследствии МОК снял свои санкции, его меры не были идентичны тем, которые применила World Athletics. Многие международные федерации последовали рекомендации и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо, согласовал санкции, довел причины этого решения до сведения общественности в то время, в том числе в письменном виде до вас».

В Белорусской федерации легкой атлетики отреагировали на решение World Athletics. «После решения Международного олимпийского комитета о снятии ограничений в отношении белорусских спортсменов Белорусская федерация легкой атлетики направила требование о созыве внеочередного заседания совета World Athletics для рассмотрения вопроса о допуске белорусских легкоатлетов к международным стартам, включая Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и чемпионат мира среди юниоров 2026 года в Юджине, а также сопутствующих этому процессу вопросов. Несмотря на очередной отказ, полученный от руководства World Athletics, Белорусская федерация легкой атлетики продолжит борьбу за восстановление белорусских легкоатлетов в правах и надеется на как можно более скорое возвращение на мировую арену», — говорится в сообщении организации.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах.

