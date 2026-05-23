Полина Кнороз предлагает подать в суд на World Athletics за недопуск россиян

World Athletics в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 23 мая. /ТАСС/. Лидер сборной России по прыжкам с шестом Полина Кнороз считает, что право отечественных легкоатлетов выступать на международных стартах следует отстаивать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

«Всегда нужно на все смотреть с надеждой, но мое мнение, что, пока у власти в международной федерации находится этот человек (Себастьян Коу — прим. ТАСС), у России шансов нет, — считает Кнороз. — И в данной ситуации, мне кажется, имеет смысл пойти по пути некоторых наших федераций по зимним видам спорта и обратиться в CAS. Я за то, чтобы судиться с World Athletics. От Международного олимпийского комитета (МОК) же была рекомендация нас допускать, но почему-то именно со стороны World Athletics к нам такое вот отношение. Давайте тогда разбираться в суде».

Коу возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с августа 2015 года, срок его полномочий на посту руководителя этой организации истечет летом 2027 года.

World Athletics в марте 2022 года приняла решение не допускать россиян и белорусов до участия в своих турнирах после обострения ситуации на Украине. В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а декабре 2025-го — снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась прислушиваться к этому.

В мае 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал всем федерациям допускать белорусских спортсменов до своих соревнований без всяких ограничений. World Athletics проигнорировала и эту рекомендацию МОК.

С осени 2025 года несколько общероссийских федераций по зимним олимпийским видам спорта подали иски в CAS к коллегам из международных федераций, которые отказывались допускать спортсменов из РФ до своих турниров даже в нейтральном статусе. После рассмотрения апелляций суд уже признал неправомерными действия Международной федерации санного спорта (FIL) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В мае в CAS состоялись судебные слушания по иску Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов (IBU).

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
