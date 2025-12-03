Баскетболистки «МИНСКА» впервые проиграли в матчах чемпионата Беларуси

В турнирной таблице мужского первенства положение в группе лидеров после девяти туров таково: «Борисфен» (Могилев) — 17 очков, «МИНСК» — 16, «Гродно-93» — 16, «Рубон» (Витебск) — 12. В субботу, 6 декабря, «Гродно-93» примет на своей площадке баскетболистов «МИНСКА», а в Могилеве «Борисфен» будет соперничать с аутсайдером турнира брестской «Викторией», в активе которой всего одна победа.