Баскетболистки «МИНСКА» впервые проиграли в матчах чемпионата Беларуси

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «МИНСКА» потерпели первое поражение в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БК "МИНСК"

Сегодня после девяти викторий подряд лидеры уступили в Гродно местной «Олимпии» с результатом 65:68. После сегодняшней неудачи «МИНСК» остался на первой позиции, набрав 19 очков, на один балл отстает «Олимпия», у действующего чемпиона страны «Горизонта» 17 очков после девяти проведенных встреч.

В турнирной таблице мужского первенства положение в группе лидеров после девяти туров таково: «Борисфен» (Могилев) — 17 очков, «МИНСК» — 16, «Гродно-93» — 16, «Рубон» (Витебск) — 12. В субботу, 6 декабря, «Гродно-93» примет на своей площадке баскетболистов «МИНСКА», а в Могилеве «Борисфен» будет соперничать с аутсайдером турнира брестской «Викторией», в активе которой всего одна победа.