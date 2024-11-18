Ставки растут! Егор Дёмин близок к главному фавориту драфта НБА 2025 года

Издания NBA Draft Room, Hoops Hype и CBS Sports оставили Егора на тех же местах, что и ранее. Получается, сейчас российский баскетболист входит в топ-10 пяти самых известных мок-драфтов. Если брать ещё другие известные спортивные СМИ, то в списке Sports Illustrated Дёмин занимает четвёртую позицию, а в Sportingnews — девятую. В общем, далеко за примерами ходить не надо, но, видимо, только в CBS Sports не видят того, что очевидно всем — Дёмин — как минимум топ-10 игрок предстоящего драфта, а, вероятно, входит и в пятёрку лучших. Понятно, многие делают скидку на начало сезона, ещё совершенно слабых соперников у BYU, но некоторые вообще не показали того, что Егор — за четыре матча.