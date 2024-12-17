Один из лучших легионеров в истории Единой лиги. Чем запомнился нам Янис Тимма

Латвийский форвард точно оставил свой след в истории нашей лиги, поиграв за топ-клубы. Но его позиции по отношению к России тоже заслуживает уважения. Как известно, они вместе с Седоковой проживали в нашей стране. Его на родине, как только ни называли за то, что он находился в России. Тимма ответил ярко и кратко: «99% моих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это моё решение, и я в нём не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латвийском, а не на английском или на русском языке. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время».