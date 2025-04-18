Александр Зуев: «Никогда бы не назвал себя идеальным игроком»

— Пока всё складывается неплохо. Выиграли два тура чемпионата России, впереди еще два. Плюс ранее выиграли Суперкубок, Кубок Урала, Кубок Красной площади. Обидно, что не удалось побороться за победу на Кубке губернатора Челябинской области, где было много сильных иностранных команд. Помешали травмы. В первой игре сломался Илья Богданов. Нас осталось трое (я, Михаил Мамонтов и Игорь Бурик). Затем подъехал Павел Морозов. Мы не особо были сыграны, но тем не менее имели все шансы обыграть хозяев в четвертьфинале. Но в решающих владениях действовали не лучшим образом.