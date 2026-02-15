Овечкин считает, что Фридзона заслуженно ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады баскетболист Виталий Фридзон заслуженно стал членом Зала славы Единой лиги ВТБ. Такое мнение в видеообращении перед Матчем звезд Единой лиги ВТБ высказал рекордсмен по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин.
Фридзона ввели в Зал славы в воскресенье.
«Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы Единой лиги ВТБ. Виталий, ты это заслужил, ты — лучший. Всем болельщикам на арене желаю хорошего Матча звезд», — сказал Овечкин.
Фридзону 40 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы (2011), победителем Евролиги и семикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.