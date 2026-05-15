Обилие трехочковых и Мессина на трибуне. ЦСКА и УНИКС не сохранили преимущество своего паркета

Полуфинальные серии Единой лиги ВТБ получаются на загляденье. В обеих парах команды обменялись победами, сыграли по одному овертайму и показали баскетбол очень высокого уровня. Почему бы не повторить сценарий сезона-2022/23, когда финалисты определялись в двух седьмых решающих матчах?
Почти без промахов
Серия УНИКС — «Зенит» открылась невероятным матчем, где команды на двоих забросили 34 трехочковых, причем с очень высоким процентом (48,5/50). У хозяев 5/5 забросил Дишон Пьер, у гостей — 6/8 — Георгий Жбанов. Ключевое же попадание из-за дуги за 9 секунд до конца основного времени оформил Дмитрий Кулагин. Благодаря этому броску игра перешла в овертайм, где все решила вдохновенная игра Джалена Рейнольдса и того же Пьера.
«Это противостояние равных команд, — отметил “СЭ” после первой игры Дмитрий Кулагин. — В каждом отдельном матче может выиграть любой из двух коллективов. Мы уступили им последние три игры в регулярке и внутрисезонном Кубке. Поэтому психологическое преимущество было на их стороне. Однако домашние стены помогают. Играть овертаймы всегда непросто, но во многом благодаря таким матчам мы и играем в баскетбол. Для нас такие игры — это всегда праздник».
Второй матч в Казани сложился уже в пользу «Зенита». Джонни Джузэнг попал несколько важных трехочковых во второй половине (8/8 — с игры). Здорово сыграл Владислав Емченко. Передняя линия была на высоте на обоих концах площадки (Андрею Мартюку и Андре Роберсону не хватило по одному подбору до дабл-дабла). У УНИКСа же могут быть проблемы, если повреждение Рейнольдса окажется серьезным. Джален играл довольно много, несмотря на перевязанное колено, но в контакт старался не идти.
«Я рад, что был частью первой игры этой серии — одной из лучших в истории плей-офф Единой лиги по накалу и реализации дальних бросков, — подчеркнул “СЭ” Георгий Жбанов. — Вторая игра получилась совсем другой — более вязкой. Видно, что ребята отдали много сил в первом матче, выступали на морально-волевых. Кто это перетерпел, тот и забрал победу. В целом же скажу, что уровень плей-офф меня приятно удивляет».
Два следующих матча полуфинала пройдут в Санкт-Петербурге: третья игра — 17 мая, четвертая — 19 мая.
С Мессиной в зале
Другая полуфинальная серия открылась сенсационной победой «Локо». Краснодарцы, проигравшие армейцам все шесть матчей по ходу сезона, могли выиграть еще в основное время, но бросок Патрика Миллера в заключительном владении не достиг цели. Это не расстроило гостей, которые начали овертайм с рывка 6:0 и продолжили играть с позиции силы после тайм-аута армейцев (14:5 — в пятиминутке). Классный матч провели Патрик Миллер и Винс Хантер (30 очков на двоих), дабл-дабл у Алена Хаджибеговича (20 + 12), но особенно крут был Всеволод Ищенко (19 + 3 + 4 + 3).
Очень интересно было следить за дуэлью российского защитника и Антониуса Кливленда, с которым россиянин сдружился в прошлом сезоне. «Антониус был моим самым близким другом из легионеров, — рассказывал Всеволод в интервью “СЭ”. — Все как-то началось еще с предсезонки. Часто оставались поиграть после основного занятия, много подсказывал, даже защищал перед тренерами в какие-то моменты. Работа с ним многое дала мне в плане уверенности».
У ЦСКА лучшим был Никита Курбанов (12 + 11), а вот Каспер Уэйр и Мело Тримбл показали слабый процент реализации. Зато лидеры москвичей смогли реабилитироваться во второй игре (22 очка у Мело, 13 — у Каспера), которая была приурочена к юбилею со дня победы в «Финале четырех» Евролиги в Праге в 2006 году. Участие в празднике приняла большая часть золотой команды сезона-2005/06, включая Теодороса Папалукаса, Матьяжа Смодиша, братьев Пашутиных, Сергея Панова, и Этторе Мессина.
На глазах титулованного итальянского тренера и своих легенд армейцы переиграли коллектив Томислава Томовича (84:69) и теперь отправляются в Краснодар в хорошем настроении. Игры в столице Краснодарского края пройдут 18 и 20 мая.
Тимур Ганеев