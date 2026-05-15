Обилие трехочковых и Мессина на трибуне. ЦСКА и УНИКС не сохранили преимущество своего паркета

Второй матч в Казани сложился уже в пользу «Зенита». Джонни Джузэнг попал несколько важных трехочковых во второй половине (8/8 — с игры). Здорово сыграл Владислав Емченко. Передняя линия была на высоте на обоих концах площадки (Андрею Мартюку и Андре Роберсону не хватило по одному подбору до дабл-дабла). У УНИКСа же могут быть проблемы, если повреждение Рейнольдса окажется серьезным. Джален играл довольно много, несмотря на перевязанное колено, но в контакт старался не идти.