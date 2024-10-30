Мужа Седоковой могут отстранить от сборной Латвии из-за выступления в России: подробности скандала

Но насколько важен прямо сейчас для 32-летнего спортсмена вызов в сборную? Тимма уже давно сдал свои позиции и пытается закрепиться хоть в какой-нибудь команде, меняя их как перчатки. Сейчас он выступает за испанский клуб «Обрадойро», год назад был в турецкой команде «Дарюшшафака», а еще ранее играл в американском «Лейкленде» и пуэрто-риканском «Гризес де Умакао». И это только за последние три сезона! То, что игрок, находящийся в такой форме, нужен сборной Латвии, очень сомнительно. К тому же он уже успел прилично поиграть в национальной команде. За латвийскую сборную Тимма провел 68 матчей и набрал 584 очка.