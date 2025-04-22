Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен в истории по версии Sportico, Роналду — 3-й, Месси — 5-й, Федерер — 9-й, Мейвезер — 10-й

Второе место досталось гольфисту Тайгеру Вудсу (2,79 млрд), третье — футболисту Криштиану Роналду (2,23).
Также в Топ‑10 вошли баскетболист Леброн Джеймс (1,88 млрд), футболист Лионель Месси (1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер (1,82 млрд) и Джек Никлаус (1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер (1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвейзер (1,52 млрд).
В топ-50 единственной представительницей женского пола стала теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 40-е место с доходом 660 млн. Весь рейтинг доступен здесь.
Изображение: sportico.com.