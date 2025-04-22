Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен в истории по версии Sportico, Роналду — 3-й, Месси — 5-й, Федерер — 9-й, Мейвезер — 10-й

Легенда Чикаго Майкл Джордан занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю. По данным Sportico, общий заработок шестикратного чемпиона НБА составил 4,15 миллиарда долларов.
Источник: Спортс"

Второе место досталось гольфисту Тайгеру Вудсу (2,79 млрд), третье — футболисту Криштиану Роналду (2,23).

Также в Топ‑10 вошли баскетболист Леброн Джеймс (1,88 млрд), футболист Лионель Месси (1,85 млрд), гольфисты Арнольд Палмер (1,82 млрд) и Джек Никлаус (1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм (1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер (1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвейзер (1,52 млрд).

В топ-50 единственной представительницей женского пола стала теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 40-е место с доходом 660 млн. Весь рейтинг доступен здесь.

Изображение: sportico.com.