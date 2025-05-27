Шэй Гилджес-Александер о роли «злодея» на выезде: «Весь зал против тебя — скандируют, кричат всякое. Мне это правда нравится»

«Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя — скандируют, кричат всякое, а твоя задача — просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать. Это определенно добавляет игре остроты. Мне это правда нравится», — сказал Гилджес-Александер.