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Шэй Гилджес-Александер о роли «злодея» на выезде: «Весь зал против тебя — скандируют, кричат всякое. Мне это правда нравится»

"Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя — скандируют, кричат всякое, а твоя задача — просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать.

Источник: Спортс"

«Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя — скандируют, кричат всякое, а твоя задача — просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать. Это определенно добавляет игре остроты. Мне это правда нравится», — сказал Гилджес-Александер.

На домашних матчах болельщики «Миннесоты» скандируют «торговец штрафными» в адрес звезды «Тандер».

В двух прошедших выездных играх против «Вулвс» Гилджес-Александер набирал в среднем 27 очков, 5,5 подбора и 8 передач.