Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар о ЧМ-2026: «На матч НБА идут не просто посмотреть баскетбол. Это шоу. В перерывах футбола ничего не происходит — все идут к дверям стадиона потусоваться»

Бразилец посетил четвертый матч серии Западной конференции между «Миннесотой» и «Оклахомой» и дал комментарий в контексте ЧМ-2026 по футболу, который пройдет в США и Мексике.

Источник: Спортс"

"Думаю, это будет безумие! Это может изменить ситуацию [в футболе]. Это хорошо для всех.

Ты идешь на матч НБА не просто посмотреть баскетбол. Это шоу. В паузах появляются люди и танцуют. Потом еще одна пауза — и болельщик выходят на паркет, чтобы бросить мяч в кольцо. Перед матчем известная персона поет национальный гимн. Они делают, чтобы поход на матч стоил того.

Если взять это за образец, то для бразильского футбола это было бы хорошо. В футболе матч идет 90 минут, но в перерыве ничего не происходит.

Все идут к дверям стадиона, чтобы потусоваться. Почему бы не сделать что-нибудь внутри стадиона? Развлечения можно использовать по-разному. И не отвлекая при этом внимание всех присутствующих«, — сказал нападающий “Сантоса” Неймар.