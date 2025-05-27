Неймар о ЧМ-2026: «На матч НБА идут не просто посмотреть баскетбол. Это шоу. В перерывах футбола ничего не происходит — все идут к дверям стадиона потусоваться»

Ты идешь на матч НБА не просто посмотреть баскетбол. Это шоу. В паузах появляются люди и танцуют. Потом еще одна пауза — и болельщик выходят на паркет, чтобы бросить мяч в кольцо. Перед матчем известная персона поет национальный гимн. Они делают, чтобы поход на матч стоил того.