Паскаль Сиакам: «Просто вписываюсь в систему»

«Пэйсерс» были сильнее — 130:121.
«Мы хотели выйти сегодня с большей энергией, большей собранностью, просто играть в баскетбол “Пэйсерс”.
По-моему, мы сделали это с самого начала. Они совершали ответные рывки, но в целом мы придерживались нашего плана и продолжали играть в свой баскетбол.
Я всегда стараюсь быть агрессивным, но наша команда особенная потому, что у нас столько игроков, которые могут многое сделать. И все строится на баскетболе без эго — сначала пас, и в итоге именно поэтому мы такие особенные.
Одна из причин, почему мне нравится здесь играть — это то, что в конечном счете все ради команды. Я просто вписываюсь в систему, вот и все", — сказал Сиакам.