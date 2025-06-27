Энтони Эдвардс: «KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Мне надрали задницу»

Это будет первое за два года лето, когда я могу по-настоящему заняться своей игрой, сосредоточиться на этом. Я могу серьезно поработать над собой. В следующем году мы снова будем у них на хвосте«, — сказал Эдвардс в заключительном эпизоде своего Youtube-сериала “Пятый год”.