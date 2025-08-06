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Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела — один из великих людей, он оказал огромное влияние. В спорте — Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»

— Были ли у тебя какие-нибудь образцы для подражания — возможно, даже вне спорта?

Источник: Спортс"

— Для меня Нельсон Мандела по-прежнему остается одним из великих людей, он оказал огромное влияние, от него я черпал вдохновение.

Что касается спорта, я могу назвать, например, баскетболиста Леброна Джеймса. Или Роналдиньо — он был одним из моих кумиров, когда я в детстве играл в футбол на улице. И хотя он не играл на моей позиции, он олицетворял для меня абсолютную любовь к футболу. Он просто наслаждался игрой.

Возможно, в плане карьерного пути он делал что-то не так, как я. Но эта особая страсть [к игре] — вот что он олицетворял для меня. И я перенял это у него, — сказал защитник «Баварии».

Джонатан Та: «Моя жена не знала о таких вещах, как бытовой расизм. Важно было объяснить ей, почему некоторые ситуации причиняют мне боль. Мы не должны избегать табуированных тем».

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