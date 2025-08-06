Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела — один из великих людей, он оказал огромное влияние. В спорте — Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»

Что касается спорта, я могу назвать, например, баскетболиста Леброна Джеймса. Или Роналдиньо — он был одним из моих кумиров, когда я в детстве играл в футбол на улице. И хотя он не играл на моей позиции, он олицетворял для меня абсолютную любовь к футболу. Он просто наслаждался игрой.