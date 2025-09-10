В США трёх баскетболистов NCAA пожизненно дисквалифицировали за ставки на свои игры

В январе 2025 года Робинсон и Васкес посредством мессенджера договорились о том, что первый в одном из матчей сыграет ниже своего уровня по нескольким статистическим показателям. Для реализации данного плана злоумышленники привлекли третье лицо. Их общая ставка составила $ 2200, которая обернулась выигрышем $ 15 950. Молодые люди распределили деньги между собой.