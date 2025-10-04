Ричмонд
Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»

Разыгрывающий «Тандер» привел команду к чемпионству в прошлом сезоне и взял награды MVP регулярного сезона и финала.

Источник: Спортс"

"Титул стал шагом в нужном направлении.

Все мои кумиры, парни, которых я изучал, добирались до этого уровня несколько раз. Так что впереди много работы.

Я играю в баскетбол не для того, чтобы выиграть один раз и расслабиться", — заявил баскетболист.