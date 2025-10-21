Джейлен Уильямс пропустит стартовый матч сезона. Один из лидеров «Тандер» продолжает восстановление после операции

Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.
Форвард Джейлен Уильямс пропустит первый матч сезона против «Хьюстона» во вторник. Ключевой игрок чемпионского состава продолжает восстановление после операции на правой кисти, которую перенес в межсезонье.