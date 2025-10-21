Ричмонд
Джейлен Уильямс пропустит стартовый матч сезона. Один из лидеров «Тандер» продолжает восстановление после операции

Форвард Джейлен Уильямс пропустит первый матч сезона против «Хьюстона» во вторник. Ключевой игрок чемпионского состава продолжает восстановление после операции на правой кисти, которую перенес в межсезонье.

Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.