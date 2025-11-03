Жорди Фернандес сократил игровое время новичков «Нетс» после критики Майкла Портера (Эрик Слэйтер)

Эти изменения последовали после того, как Майкл Портер-младший раскритиковал игру разыгрывающих команды и заявил, что «что-то должно измениться» в подборе состава.
«В четвертой четверти прошлой игры с “Атлантой” мы пропустили 23 очка [с Тайризом Мартином на площадке, а Беном Сарафом и Егором Дёминым на скамейке]. Мы выиграли вторую половину, пропустив всего 53 очка, и проявили хорошую физическую готовность. Я доверяю Тайризу.
Но если бы Дрейк играл, он — хороший защитник и способен действовать на высоком уровне, и мы продолжаем развивать этих ребят. К сожалению, Дрейк не смог играть дольше. Но именно такой был наш подход — дать возможность составу проявить себя", — сказал Фернандес, подчеркнув, что решение было тактическим, а не окончательным изменением курса.
Майкл Портер о старте «Бруклина» 0−5: «Тяжело побеждать, когда позиция разыгрывающего не закрыта надежно».