«Майами» обновил клубный рекорд по набранным очкам за одну четверть в матче с «Шарлотт» — 53

Это новый рекорд клуба и второй показатель за всю историю НБА для стартовых 12-минуток.
Рекорд НБА по количеству очков в первых четвертях принадлежит «Голден Стэйт» — 55 очков за первые 12 минут матча против «Портленда» 9 апреля 2023 года. Если брать любую четверть, то 53 очка флоридцев стали повторением 9-го результата в истории лиги.
Во второй четверти «Майами» пропустил рывок 2:27 и набрал всего 19 очков, но в итоге все же победил со счетом 126:108.
Игра проходила через день после того, как дом главного тренера Эрика Споэльстра сгорел в пожаре.