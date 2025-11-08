Ричмонд
«Майами» обновил клубный рекорд по набранным очкам за одну четверть в матче с «Шарлотт» — 53

Баскетболисты «Хит» набрали 53 очка в стартовой четверти матча против «Хорнетс» (53:33).

Источник: Спортс"

Это новый рекорд клуба и второй показатель за всю историю НБА для стартовых 12-минуток.

Рекорд НБА по количеству очков в первых четвертях принадлежит «Голден Стэйт» — 55 очков за первые 12 минут матча против «Портленда» 9 апреля 2023 года. Если брать любую четверть, то 53 очка флоридцев стали повторением 9-го результата в истории лиги.

Во второй четверти «Майами» пропустил рывок 2:27 и набрал всего 19 очков, но в итоге все же победил со счетом 126:108.

Игра проходила через день после того, как дом главного тренера Эрика Споэльстра сгорел в пожаре.