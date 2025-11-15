Ричмонд
Каспарас Якучионис восстановился после травмы и будет набирать форму в лиге развития

Дебют Каспараса Якучиониса в НБА откладывается. 19-летний литовский разыгрывающий был выбран «Майами» 20-м на драфте-2025, но получил травму паха в «предсезонке».

Якучионис успел отыграть только 1 тренировочный матч и набрал 8 очков и 10 подборов против «Сперс» за 24,9 минуты.

Реабилитация защитника завершилась, но клуб отправил его в лигу развития, где он будет выступать в ближайшее время.