Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз отреагировал на первый в сезоне выход Бронни Джеймса в стартовой пятерке команды.

Источник: Спортс"

21-летний защитник вышел в основе на игру против «Бакс» (119:95), отметившись 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом за 10 минут на площадке. Отец Бронни Леброн Джеймс на данный момент набирает форму после травмы с фарм-командой «озерников» в G-лиге.

«Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития», — произнес Ривз с улыбкой после матча.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше