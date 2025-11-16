Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»

21-летний защитник вышел в основе на игру против «Бакс» (119:95), отметившись 1 подбором, 1 передачей и 1 перехватом за 10 минут на площадке. Отец Бронни Леброн Джеймс на данный момент набирает форму после травмы с фарм-командой «озерников» в G-лиге.
«Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития», — произнес Ривз с улыбкой после матча.
