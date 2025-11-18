Остин Ривз о скором возвращении Леброна: «Лучший игрок в истории. Здорово, что он будет с нами»

"На мой взгляд, он величайший игрок, когда-либо державший в руках баскетбольный мяч. И я гарантирую вам, если вы спросите буквально всю нашу команду, многие молодые ребята скажут, что он их самый любимый игрок. Так что само его присутствие, его способность поднять команду на новый уровень и, конечно же, его IQ — все это весьма и весьма приятные дополнения.
Здорово, что он просто вернулся и будет с нами", — заявил Ривз.
Узнать больше по теме
