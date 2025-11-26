Ричмонд
«Заставь меня выпускать тебя на площадку». Келел Уэйр набирает 20 очков и 16 подборов в среднем в последних 3 матчах

Центровой «Майами» Келел Уэйр наращивает свое игровое время. 21-летний баскетболист 9 матчей подряд собирает двузначное количество подборов. В последних 3 играх его средние показатели — 20 очков, 16 подборов, 1,3 перехвата и 1,3 блок-шота.

"Мы высоко ценим его подход к каждому рабочему дню. Берет все от тренеров. День за днем дает результат. И помогает побеждать. Его подборы заработали ему больше игрового времени. Всегда говорим, что надо заставить нас заметить тебя. Влияй на результат, заставь нас, меня выпускать тебя на площадку. В какой-то момент это решение становится очевидным. Не нужно задумываться.

Это один из моих любимых моментов в тренерской работе, когда мне нужно перетасовывать состав, потому что я не могу убрать кого-то с площадки.

В этих близких матчах он также набирает бесценный опыт, который не получишь в другом месте. Но не за счет наших побед", — заключил главный тренер Эрик Споэльстра.