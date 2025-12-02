Диллон Брукс потроллил Леброна Джеймса, повторив его жест плечами после данка

«Финикс» разобрался с «Лейкерс» (125:108), в активе Брукса лучшие в команде 33 очка (15/26 с игры), у Джеймса — 10 (3/10).
