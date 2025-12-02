Ричмонд
Диллон Брукс потроллил Леброна Джеймса, повторив его жест плечами после данка

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Финикса» Диллон Брукс убежал в быстрый отрыв. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пытался перехватить передачу на Брукса, но у него это не вышло, и игрок «Санс» забил сверху, после чего потроллил звезду «Лос-Анджелеса», повторив его известный жест плечами.

«Финикс» разобрался с «Лейкерс» (125:108), в активе Брукса лучшие в команде 33 очка (15/26 с игры), у Джеймса — 10 (3/10).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
