Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»

Президент Лоуренс Фрэнк пригласил членов фанатской группы Swell из стоячего сектора «Стена» на встречу, которая пройдет перед матчем с «Мемфисом».
Руководитель предложил «обсудить сезон и последние решения, оказавшие влияние на команду».
Неудачный старт сезона, отстранение Криса Пола и ряд финансовых скандалов привели к напряженным отношениям между «Клипперс» и их болельщиками.
Президент Лоуренс Фрэнк пригласил членов фанатской группы Swell из стоячего сектора «Стена» на встречу, которая пройдет перед матчем с «Мемфисом».
Руководитель предложил «обсудить сезон и последние решения, оказавшие влияние на команду».