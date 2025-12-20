НБА ужесточила правила отчетности о травмах на фоне расследования по незаконным ставкам

НБА сообщила командам о внесении ряда изменений в политику отчетности о травмах, включая требование предоставлять соответствующие отчеты в дни матчей с 11:00 до 13:00. Это требование не распространяется на второй день бэк-ту-бэков.
Лига также будет обновлять общедоступные отчеты о травмах на своем сайте каждые 15 минут. В настоящее время такие отчеты обновляются каждый час.
НБА сообщила командам в записке, что будет «продвигать» ограничения на так называемые «проблемные типы ставок» — на отдельные события — и собирается провести переговоры с компаниями, занимающимися спортивными ставками.
Лига также заявила, что пересмотрела политику в отношении намеренного проигрыша матчей по сезону (тэнкинг) и связанных с этим выгод. В отправленных клубам письмах говорится, что часть пересмотра включает потенциальные изменения по защите пиков и изменение правил лотереи драфта.