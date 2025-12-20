НБА ужесточила правила отчетности о травмах на фоне расследования по незаконным ставкам

В пятницу НБА разослала командам письма, информирующие о планах по изменению политики лиги с целью предотвращения утечки информации о травмах и ее использования спортивными беттерами. Эти изменения последовали за предъявлением федеральных обвинений действующим и бывшим баскетболистам (Терри Розир и Дэймон Джонс), которых обвинили в передаче информации о травмах для ставок.