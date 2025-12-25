«Молитвы, печаль и ощущение хрупкости жизни». Виктор Вембаньяма описал свои чувства после того, как узнал о диагнозе «тромбоз»

Внезапно баскетбол перестал быть моим главным приоритетом. В такие моменты нужно быстро принимать меры и делать выбор. Это лучший пример того, что жизнь коротка, карьера коротка — и все может закончиться вот так, мгновенно. Нельзя терять время", — поделился французский баскетболист.