Джон Уолл о «Кливленде»: «Им нужны серьезные изменения. Митчелл и Гарлэнд не ладят в задней линии, а Мобли и Аллен — слишком мягкие»

«Им нужны серьезные изменения. Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд не ладят в задней линии, а Эван Мобли и Джарретт Аллен — слишком мягкие. Им не хватает стойкости, бойцовского характера, который необходим в играх против таких жестких команд, как “Пистонс” или “Никс”, — заявил Уолл.
В рождественском матче «Кэвс» упустили 17-очковое преимущество над «Нью-Йорком» в четвертой четверти и проиграли со счетом 124:126.
Команда, считавшаяся одним из претендентов на чемпионство перед стартом сезона, идет 7-й строчке Востока с результатом 17−15.