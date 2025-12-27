Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Уолл о «Кливленде»: «Им нужны серьезные изменения. Митчелл и Гарлэнд не ладят в задней линии, а Мобли и Аллен — слишком мягкие»

Экс-игрок НБА Джон Уолл считает, что «Кливленду» пора перетряхивать состав.

«Им нужны серьезные изменения. Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд не ладят в задней линии, а Эван Мобли и Джарретт Аллен — слишком мягкие. Им не хватает стойкости, бойцовского характера, который необходим в играх против таких жестких команд, как “Пистонс” или “Никс”, — заявил Уолл.

В рождественском матче «Кэвс» упустили 17-очковое преимущество над «Нью-Йорком» в четвертой четверти и проиграли со счетом 124:126.

Команда, считавшаяся одним из претендентов на чемпионство перед стартом сезона, идет 7-й строчке Востока с результатом 17−15.