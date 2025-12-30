Леброну Джеймсу сегодня исполнился 41 год

Джеймс является самым возрастным действующим игроком лиги. Он проводит 23-й сезон в НБА, что делает его рекордсменом по этому показателю.
Пропустивший старт сезона из-за травмы Леброн на данный момент принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,9 подбора и 6,7 передачи.
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.