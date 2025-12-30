Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброну Джеймсу сегодня исполнился 41 год

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сегодня празднует день рождения — 4-кратному чемпиону НБА 30 декабря исполнился 41 год.

Источник: Sports

Джеймс является самым возрастным действующим игроком лиги. Он проводит 23-й сезон в НБА, что делает его рекордсменом по этому показателю.

Пропустивший старт сезона из-за травмы Леброн на данный момент принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,9 подбора и 6,7 передачи.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше