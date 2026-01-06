Ричмонд
Стив Керр был удален в матче с «Клипперс» за споры с судьями

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр был удален в четвертой четверти матча с «Клипперс» за споры с арбитрами.

Источник: Спортс"

Керр получил два технических, после чего его пришлось сдерживать игрокам и тренерскому штабу, так как специалист намеревался выразить недовольство судейской бригаде.

«Голден Стэйт» потерпел выездное поражение — 102:103.