Майкл Джордан поздравил Деррика Роуза с выводом номера из обращения в «Чикаго»

Майкл Джордан поздравил Деррика Роуза с выводом его номера «1» из обращения в «Чикаго».

«Деррик, мои поздравления. Очень рад за тебя. У тебя была невероятная карьера. Ты замечательно предствлял Чикаго, “Чикаго Буллз” и свою семью.

Горжусь тобой, счастлив за этот особенный для тебя вечер. Буду рад посетить United Center и увидеть твою майку рядом с моей.

Мои поздравления, наслаждайся".

