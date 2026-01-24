Майкл Джордан поздравил Деррика Роуза с выводом номера из обращения в «Чикаго»

«Деррик, мои поздравления. Очень рад за тебя. У тебя была невероятная карьера. Ты замечательно предствлял Чикаго, “Чикаго Буллз” и свою семью.
Горжусь тобой, счастлив за этот особенный для тебя вечер. Буду рад посетить United Center и увидеть твою майку рядом с моей.
Мои поздравления, наслаждайся".
Узнать больше по теме
