Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лейкерс» и Леброн Джеймс готовы к расставанию летом (Джейк Фишер)

По информации обозревателя Bleacher Report Джейка Фишера, «Лейкерс» и форвард Леброн Джеймс готовы пойти разными путями после завершения текущего сезона.

Источник: Спортс"

«Лейкерс» определенно готовы расстаться с Леброном, и сам он, как кажется, тоже готов расстаться с «Лейкерс».

Сейчас в Лос-Анджелесе царит именно такое предчувствие относительно того, что нас ждет этим летом", — рассказал журналист.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше