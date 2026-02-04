Ричмонд
Леброн Джеймс, как ожидается, завершит сезон в «Лейкерс» (ESPN)

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, как ожидается, продолжит выступать за команду до конца сезона-2025/26.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в лиге есть заинтересованные в услугах 41-летнего ветерана клубы, также ведутся обсуждения по поводу возможной сделки, но после дедлайна Джеймс останется баскетболистом «озерников».

Ранее агент Леброна Рич Пол произнес, что его клиент завершит свой рекордный 23-й сезон в Лос-Анджелесе.

В контракте Джеймса есть пункт о запрете обмена.

При этом, как информируют различные инсайдеры, «Лейкерс» и 4-кратный MVP НБА готовы к расставанию летом.

