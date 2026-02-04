Ричмонд
Определились составы команд на Матч всех звезд НБА, Джеймс, Карри и Дюрэнт сыграют вместе

Главное событие звездного уикенда НБА-2026 пройдет в формате мини-турнира трех команд. Каждая сыграет с каждой по разу, после чего в финале встретятся две лучшие.

США Звезды — сборная мира.

США Полосы — победитель первого матча.

США Полосы — проигравший первого матча.

Финал.

США Звезды (Джей Би Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.

США Полосы (Митч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Стеф Карри, Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Донован Митчелл, Норман Пауэлл.

Сборная мира (Дарко Раякович): Яннис Адетокумбо, Дени Авдия, Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александр, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма.

