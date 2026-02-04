Определились составы команд на Матч всех звезд НБА, Джеймс, Карри и Дюрэнт сыграют вместе

США Звезды — сборная мира.
США Полосы — победитель первого матча.
США Полосы — проигравший первого матча.
Финал.
США Звезды (Джей Би Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.
США Полосы (Митч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Стеф Карри, Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Донован Митчелл, Норман Пауэлл.
Сборная мира (Дарко Раякович): Яннис Адетокумбо, Дени Авдия, Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александр, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше