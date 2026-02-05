Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оклахома» приобрела права на 25-летнего сербского центрового Балшу Копривицу

25-летний сербский центровой Балша Копривица был выбран 27-м на драфте-2021 НБА. Права на игрока несколько раз переходили из рук в руки.

Источник: Спортс"

Копривица выступает за турецкий «Бахчешехир», набирая 5,6 очка, 3,3 подбора и 1,1 блок-шота за 13,4 минуты в национальном чемпионате.

«Оклахома» приобрела права на центрового у «Юты» в обмен на денежную компенсацию.