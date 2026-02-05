«Оклахома» приобрела права на 25-летнего сербского центрового Балшу Копривицу

Копривица выступает за турецкий «Бахчешехир», набирая 5,6 очка, 3,3 подбора и 1,1 блок-шота за 13,4 минуты в национальном чемпионате.
«Оклахома» приобрела права на центрового у «Юты» в обмен на денежную компенсацию.
25-летний сербский центровой Балша Копривица был выбран 27-м на драфте-2021 НБА. Права на игрока несколько раз переходили из рук в руки.
Копривица выступает за турецкий «Бахчешехир», набирая 5,6 очка, 3,3 подбора и 1,1 блок-шота за 13,4 минуты в национальном чемпионате.
«Оклахома» приобрела права на центрового у «Юты» в обмен на денежную компенсацию.