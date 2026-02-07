Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон принес своей команде победные очки в клатче матча с «Миннесотой», забросив с фолом.

Источник: Спортс"

У защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса было несколько попыток, чтобы спасти команду, но он не смог их реализовать.

«Пеликанс» отыгрались с «-18» во второй половине и одержали верх — 119:115. На счету Уильямсона итоговые 29 очков (11 из 13 с игры).