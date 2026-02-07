Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»

У защитника «Вулвс» Энтони Эдвардса было несколько попыток, чтобы спасти команду, но он не смог их реализовать.
«Пеликанс» отыгрались с «-18» во второй половине и одержали верх — 119:115. На счету Уильямсона итоговые 29 очков (11 из 13 с игры).
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон принес своей команде победные очки в клатче матча с «Миннесотой», забросив с фолом.
