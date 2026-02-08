Алперен Шенгюн выразил сожаление из-за того, что несколько раз оскорбил женщину-судью

Эпизод имел место в среду в матче против «Бостона» (93:114), когда техасцы уступали «-25» и во время прохода бигмена не был зафиксирован фол. Алперен оскорбил Дженну Ренье, за что в итоге был удален.
"Это было незрело с моей стороны. Все случилось на эмоциях, и я сказал то, чего не должен был говорить. Понял, что поступил неправильно.
Иногда ты не можешь себя контролировать, но мне все равно следовало лучше думать. В итоге я исправил ситуацию, пошел в раздевалку и извинился. Я пожал ей руку и сказал, что такое больше никогда не повторится. Это произошло на эмоциях. Она приняла мои извинения, для обеих сторон это стало облегчением", — признался Шенгюн.