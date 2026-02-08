Алперен Шенгюн выразил сожаление из-за того, что несколько раз оскорбил женщину-судью

Иногда ты не можешь себя контролировать, но мне все равно следовало лучше думать. В итоге я исправил ситуацию, пошел в раздевалку и извинился. Я пожал ей руку и сказал, что такое больше никогда не повторится. Это произошло на эмоциях. Она приняла мои извинения, для обеих сторон это стало облегчением", — признался Шенгюн.