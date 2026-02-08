Ричмонд
Стефон Касл стал вторым в истории «Сперс», кто оформил 40-очковый трипл-дабл (40+12+12)

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Стефон Касл обновил личный рекорд карьеры, набрав 40 очков в матче против «Далласа» (предыдущий лучший результат — 33 очка ровно год назад в игре с «Шарлотт»).

За 32 минуты на площадке Касл реализовал 15 из 19 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 10 штрафных. Защитник оформил свой второй трипл-дабл за карьеру, добавив 12 подборов и 12 передач при 6 потерях, а также 3 перехвата.

Касл стал лишь вторым игроком в истории «Сперс» после Дэвида Робинсона, оформившим трипл-дабл с 40+ очками. В возрасте 21 года и 96 дней он теперь третий самый молодой игрок в истории НБА, достигший этого результата, уступая только Леброну Джеймсу и Луке Дончичу.

«Сан-Антонио» обыграл «Мэверикс» — 138:125.

