Роб Пелинка: «Лейкерс» действовали очень агрессивно перед дедлайном. Было множество обсуждений"

Калифорнийцы в итоге ограничились обменом Люка Кеннарда.
"Мы действовали очень агрессивно. Мы очень много работали. Оценили множество факторов. Я не могу вдаваться в подробности о конкретных игроках или разговорах с другими генеральными менеджерами, которые могли бы подорвать доверие к нашему бизнесу в будущем. Но мы действовали крайне агрессивно.
У нас было множество обсуждений, мы были близки к соглашению по некоторым вопросам, но в итоге приняли то решение, которое приняли, и мы довольны им", — констатировал Пелинка.