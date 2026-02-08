Ричмонд
Роб Пелинка: «Лейкерс» действовали очень агрессивно перед дедлайном. Было множество обсуждений"

По словам генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки, клуб проработал большое количество вариантов усиления состава перед дедлайном.

Источник: Спортс"

Калифорнийцы в итоге ограничились обменом Люка Кеннарда.

"Мы действовали очень агрессивно. Мы очень много работали. Оценили множество факторов. Я не могу вдаваться в подробности о конкретных игроках или разговорах с другими генеральными менеджерами, которые могли бы подорвать доверие к нашему бизнесу в будущем. Но мы действовали крайне агрессивно.

У нас было множество обсуждений, мы были близки к соглашению по некоторым вопросам, но в итоге приняли то решение, которое приняли, и мы довольны им", — констатировал Пелинка.