Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джарен Джексон-младший набрал 22 очка в дебютной игре за «Юту»

Центровой Джарен Джексон-младший, который был обменян из «Мемфиса» в «Юту» дебютировал за новую команду в матче против «Орландо».

Источник: Спортс"

Джексон набрал 22 очка, попав 9 из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 2 из 2 штрафных. В его активе также 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Центровой пропустил всю четвертую четверть, а «Джаз» уступили «Мэджик» — 117:120.