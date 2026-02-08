Джарен Джексон-младший набрал 22 очка в дебютной игре за «Юту»

Джексон набрал 22 очка, попав 9 из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 2 из 2 штрафных. В его активе также 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
Центровой пропустил всю четвертую четверть, а «Джаз» уступили «Мэджик» — 117:120.
Центровой Джарен Джексон-младший, который был обменян из «Мемфиса» в «Юту» дебютировал за новую команду в матче против «Орландо».
