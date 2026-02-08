Ричмонд
Джексон Хэйс объяснил толчок талисмана «Вашингтона» тем, что тот наступил ему на ногу

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс объяснился после неожиданной агрессии по отношению к маскоту «Уизардс».

Хэйс ранее был дисквалифицирован на один матч без выплаты зарплаты за толчок талисмана «Вашингтона» G-Wiz. Инцидент произошел во время представления игроков перед игрой.

По словам Хэйса, он грубо толкнул маскота из-за того, что тот наступил ему на ногу.

«Мы все стараемся обеспечить себе личное пространство, физически и ментально. И неприятно, когда кто-то нарушает его. Мне в любом случае стоило отреагировать иначе. Я извинился перед командой и перед маскотом, постараюсь сделать выводы», — сказал Хэйс.