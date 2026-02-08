Джексон Хэйс объяснил толчок талисмана «Вашингтона» тем, что тот наступил ему на ногу

«Мы все стараемся обеспечить себе личное пространство, физически и ментально. И неприятно, когда кто-то нарушает его. Мне в любом случае стоило отреагировать иначе. Я извинился перед командой и перед маскотом, постараюсь сделать выводы», — сказал Хэйс.