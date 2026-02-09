Фридзон выложил видео совместного отдыха с Овечкиным на пляже в Дубае: «Ови подъехал на восстановление. Как говорится, хуже не будет»

40-летний капитан «Вашингтона» отправился в ОАЭ во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.
«Ови подъехал на восстановление. Как говорится, хуже не будет», — сказал Фридзон на коротком видео в сторис соцсети.
Фото: сторис Виталия Фридзона в соцсети.
