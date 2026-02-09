Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фридзон выложил видео совместного отдыха с Овечкиным на пляже в Дубае: «Ови подъехал на восстановление. Как говорится, хуже не будет»

Призер олимпийского баскетбольного турнира Виталий Фридзон выложил видео совместного отдыха с Александром Овечкиным на пляже в Дубае.

40-летний капитан «Вашингтона» отправился в ОАЭ во время олимпийской паузы в сезоне НХЛ.

«Ови подъехал на восстановление. Как говорится, хуже не будет», — сказал Фридзон на коротком видео в сторис соцсети.

Фото: сторис Виталия Фридзона в соцсети.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше