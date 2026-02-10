Стефен Карри пропустит Матч всех звезд из-за проблем с коленом

Об этом рассказал главный тренер «воинов» Стив Керр.
Стеф не сыграет в ближайших встречах регулярного чемпионата, а затем продолжит реабилитацию во время паузы на Матч звезд. Возвращение может состояться в игре с «Селтикс» 19 февраля.
Официально команда классифицирует травму Карри как пателлофеморальный болевой синдром, также известный как «колено бегуна», обычно проявляющийся отеком и болью в области коленной чашечки.
37-летний разыгрывающий впервые почувствовал дискомфорт в колене после индивидуальной тренировки в Миннеаполисе 24 января.