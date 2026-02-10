Ричмонд
Коллин Секстон показал средний палец кольцу

В третьей четверти матча против «Бруклина» защитник «Чикаго» Коллин Секстон пробивал два штрафных и смазал первый из них, попав в переднюю дужку.

Забросив второй, Секстон выразил свои эмоции, показав средний палец кольцу.

По итогам матча на счету защитника 21 очко (7 из 18 с игры, 1 из 4 трехочковых, 6 из 8 штрафных). «Буллс» проиграли «Нетс» — 115:123.