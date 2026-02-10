Йокич подвергся критике за пренебрежительное отношение к группе соотечественников в Чикаго

Сообщается, что это не первый случай, когда Йокич игнорирует своих сербских поклонников во время своих визитов в Чикаго. Аналогичная история случилась в прошлом году, когда 300 сербских детей надеялись встретиться и пообщаться с кумиром. Вместо суперзвезды «Наггетс» к ним пришел тогдашний центровой «Буллз» Никола Вучевич, который является черногорцем.