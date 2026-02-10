Йокич подвергся критике за пренебрежительное отношение к группе соотечественников в Чикаго

В минувшую субботу «Буллз» провели вечер сербского наследия во время домашнего матча с «Наггетс». В рамках праздника сербская фольклорная группа из Индианы под названием «Тромеджа» исполнила национальные танцы перед началом игры и во время перерывов.
Сообщается, что Йокич проигнорировал исполнителей после игры. 3-кратный MVP НБА прошел мимо группы, не остановившись, чтобы сфотографироваться или даже коротко поздороваться. По слухам, он лишь быстро помахал рукой, даже не глядя на группу.
Сообщается, что это не первый случай, когда Йокич игнорирует своих сербских поклонников во время своих визитов в Чикаго. Аналогичная история случилась в прошлом году, когда 300 сербских детей надеялись встретиться и пообщаться с кумиром. Вместо суперзвезды «Наггетс» к ним пришел тогдашний центровой «Буллз» Никола Вучевич, который является черногорцем.