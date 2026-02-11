Ричмонд
У Леброна Джеймса прерывается рекордная серия из 21 попадания в символические пятерки сезона

Серия попаданий звездного форварда Леброна Джеймса в символические пятерки НБА официально подошла к концу.

Лидер «Лейкерс» не смог выйти на матч против «Сперс» из-за проблем с левой стопой. Это 18-я пропущенная Джеймсом игра в текущем сезоне, что сделало невозможным достижение им порога в 65 матчей, необходимого для попадания в списки соискателей ежегодных наград НБА.

41-летний Джеймс включался в символические сборную НБА по итогам сезона рекордные 21 год подряд.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
