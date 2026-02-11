Ричмонд
Джей Джей Редик о пороге в 65 матчей: «Лучше использовать это в качестве рекомендации для голосующих, а не как жесткое правило»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик считает, что количество проведенных матчей за сезон следует использовать в качестве рекомендации для выбирающих обладателей индивидуальных наград НБА, а не как жесткое отсеивающее правило.

В 2023 году лига ввела правило, согласно которому претендовать на индивидуальные награды могут лишь те баскетболисты, которые провели не менее 65 матчей по итогам регулярного чемпионата.

«Вполне нормально иметь какие-то ориентиры для голосующих. Я и сам работал в СМИ и участвовал в этом. Помню, что в первый год, когда я голосовал, было много парней, которые отыграли в промежутке от 54 до 56 матчей», — рассказал Редик.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс потерял возможность продлить свою рекордную серию из 21 попадания в символические пятерки сезона, пропустив сегодня 18-ю игру в регулярке.

