Билл Симмонс о Сильвере: «А правильный ли человек руководит лигой? Он не решает действительно насущные проблемы»

В подкасте Билла Симмонса основатель The Ringer и комментатор Fox Sports Ник Райт обсудили проблемы, с которыми НБА столкнулась в последние годы. Указав на умышленный проигрыш команд и недавний рост количества травм у игроков, Симмонс усомнился в том, подходит ли Адам Сильвер на должность руководителя лиги.

"Соответствует ли вся их чертова деятельность тому, чего действительно хотят болельщики, если брать картину в целом? Как нам сохранить здоровье игроков? Как нам получить конкурентоспособный чемпионат от начала до конца? Как нам избежать ситуации, когда более четверти лиги будут равнодушны к происходящему в последние два месяца регулярки? Как нам все это исправить? И это первый раз, когда я действительно задумался, а правильный ли человек руководит лигой? Потому что он, похоже, не заинтересован в решении реальных проблем, которые все видят.

И не надо нам говорить про Кубок НБА: «Посмотрите, что мы организовали». У вас слишком длинный календарь. Вы должны это исправить. Слишком длинный. Регулярка должна состоять из 70 матчей.

Ключевая характеристика Сильвера — этичный. Конечно, хочется иметь дело с человеком, которому можно доверять в плане этичности. Но, возможно, сейчас лиге нужен чертов засранец. Возможно, вам нужен Дэвид Стерн образца середины 2000-х", — заключил Симмонс.